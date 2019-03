Ragazzino muore dopo un allenamento di calcio, nel Ravennate

E’ morto questa notte in ospedale nel Ravennate, un ragazzino di 14 anni in seguito ad un problema di natura cardiaca dopo alcuni allenamenti con la squadra di calcio degli allievi del Voltana. Dopo aver accusato il mancamento, il ragazzo si è accasciato vicino ad una fontanella vicino al campo sportivo, venendo immediatamente soccorso dai genitori e da un dirigente societario. Gli operatori del 118 hanno poi effettuato le manovre di rianimazione prima di portarlo in ospedale, dove poi deceduto durante la notte.