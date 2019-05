Ragazzo di Firenze perde la vita a Capo Verde in un incidente stradale

David Solazzo, un giovane fiorentino a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, è morto sull'isola di Fogo in un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando". Il ragazzo era arrivato a Capo Verde nel novembre scorso dove aveva "messo in campo la sua professionalità, la sua energia e passione al servizio delle comunità locali con l’obiettivo portare avanti azioni per il rafforzamento del turismo rurale e sostenibile nell'Isola di Fogo".