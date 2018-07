Trezzo sull'Adda, un ragazzo si tuffa nel fiume e non riemerge più: muore annegato

Mercoledì pomeriggio, a Trezzo sull'Adda, nel Milanese, un ragazzo di ventotto anni, precisamente un cittadino senegalese, si tuffa nel Naviglio, ma non riesce ad uscire dal fiume che gli toglie la vita, annegandolo. L'allarme è scattato alle 16.15 in punto, quando un uomo ha chiesto aiuto al 112, spiegando che aveva visto un giovane lanciarsi nel fiume da via Da Vinci, a pochi metri dal convento, per poi sparire nel nulla. Nella stessa telefonata, come fosse un tragico presagio, un amico della vittima ha anche spiegato che il 28enne non sapeva nuotare bene. I sommozzatori dei pompieri sono riusciti a recuperarlo circa un'ora dopo: il suo corpo è stato trovato un paio di chilometri più a valle rispetto al punto in cui si era tuffato. Medici e soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.