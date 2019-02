Raggi, stadio della Roma pronto a partire

"Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno". A comunicarlo, la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione al Politecnico sulla mobilità relativa all'impianto previsto a Tor di Valle. "Ho richiesto questo parere e non ero obbligata. La stessa Procura ha detto che non c'erano problemi sul progetto, ma ho voluto verificare che tutti gli ok non fossero solo formali. Questo parere esterno lo conferma, è un altro via libera. Il parere sarà pubblicato oggi integralmente", prosegue la Raggi.