Arrestato il rapinatore con la siringa

Alla fine ha concluso la sua parabola in carcere. La Squadra Mobile di Bologna ha arrestato un pregiudicato di 46 anni, Pietro De Luca, ritenuto l'autore di una serie di furti e rapine, soprattutto in uffici pubblici, compiuti anche utilizzando una siringa.

A marzo l'uomo aveva razziato cellulari, portafogli, pc portatili e buoni mensa negli uffici dell'Agea-Arpa in via Caduti del Lavoro. Scoperto da una dipendente, aveva ingaggiato una colluttazione con le guardie giurate in servizio, pungendone una più volte ad un fianco e ad un braccio con la siringa, poi era fuggito. Due giorni dopo aveva sottratto 700 euro in un supermercato in via Andrea Costa.

Riconosciuto, anche tramite i filmati di videosorveglianza, dagli agenti della sezione Contrasto al Crimine Diffuso, era stato segnalato per l'adozione di una misura cautelare. Nel frattempo peò aveva fatto in tempo a compiere altri due furti.