Rapina in banca, il ladro rinchiude i presenti

Portata a termine una rapina alla filiale della Banca di Bologna in via Bellaria, nel capoluogo della regione. Secondo quanto si è appreso, un uomo con il volto coperto è entrato nell’edificio armato di coltello ha minacciato le persone presenti rinchiudendole in un locale dell'istituto di credito per poi appropriarsi del bottino e fuggire via, per un totale ancora non meglio definito. Non sono stati registrati feriti durante il colpo, ma le indagini hanno immediatamente fatto scattare la caccia all’uomo.