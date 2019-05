Rapina in una farmacia a Milano, catturato il malvivente

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver commesso una rapina nella farmacia di piazza Gasparri a Milano: secondo le indagini dei militari, potrebbe trattarsi del rapinatore seriale il quale avrebbe portato a termine dal 2014, altri 11 colpi in totale. Sono stati gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra mobile la bloccare il malvivente pochi minuti dopo la rapina nel quale l’uomo era riuscito a portar via 550 euro d’incasso minacciando il farmacista di avere una pistola in tasca.