Rapina in un locale di Brenta, arrestato uno dei ladri

Arrestato dai carabinieri di Padova un ex membro della mafia del Brenta, dopo aver tentato con tre complici una rapina ad una slot machine di Tencarola. L’uomo è stato bloccato uscendo di casa, venendo identificato come uno dei 4 malviventi armati di fucile che il 16 gennaio 2018 hanno fatto irruzione in un locale dove però il gestore avrebbe reagito sventando il colpo e disarmando uno degli uomini dal suo fucile. Ed è proprio grazie all’arma che si è risaliti a Marco Padovani fino al suo arresto.