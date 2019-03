Rapinatore tenta un colpo in un minimarket a Palermo e rimane ucciso

E’ rimasto ucciso a Palermo un rapinatore di un minimarket in via Maqueda, nel corso del colpo, nel quale sono rimasti feriti anche il gestore e uno dei suoi dipendenti. La morte dell’uomo è avvenuta nel corso della colluttazione tra rapinatore e gestore, nel quale si è poi aggiunto il dipendente per aiutare il suo titolare. All’arrivo dei militari, sono stati trovati per terra un bastone sporco di sangue ed alcuni cocci di vetro di una bottiglia. Attualmente, sono in corso gli interrogatori dei due lavoratori testimoni, feriti durante lo scontro.