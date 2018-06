Rapinò la sala giochi dove avevo perso i soldi, condannato imprenditore

E' successo a Gualtieri, nella Bassa reggiana. Un imprenditore aveva perso importanti somme di denaro ai videogiochi, e per recuperare i soldi non ha esitato a trasformarsi in rapinatore, prendendo di mira proprio la sala giochi di Novellara, in cui i soldi li aveva persi. Per quei fatti, risalenti al 22 ottobre del 2016, un imprenditore edile 48enne residente a Gualtieri è stato condannato, lo scorso gennaio, dal Tribunale di Reggio Emilia a 3 anni di reclusione e 800 euro di multa con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni: ora, divenuta esecutiva la sentenza, l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri e condotto in carcere.

Il 48enne, dopo avere perso al gioco si era presentato nella sala con in mano una pistola - rivelatasi poi una scacciacani - facendosi consegnare alcune migliaia di euro: L'uomo è stato identificato dalle videocamere di sorveglianza.