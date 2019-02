Razzo di segnalazione sparato contro una macchina

Intervento dei carabinieri di Imola in provincia di Bologna, dove un’automobile è stata danneggiata da un razzo di segnalazione per barche. Sarebbe infatti stato lanciato con un tiro a parabola da un responsabile ancora ignoto, che ha colpito il parabrezza di un veicolo, senza per fortuna ferire nessuno. Dal proprietario, è stata sporta denuncia per danneggiamento.