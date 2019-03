Realizzata la prima protesi di ginocchio artificiale

Realizzato all’Istituto Humanitas di Milano il primo impianto di protesi totale al ginocchio realizzata interamente grazie ad una stampante 3D. L’intervento è stato realizzato grazie allo studio dei medici del centro per la ricostruzione articolare del ginocchio, in congiunzione con gli esperti di intelligenza artificiale di “Rejoint”, la startup bolognese nata all’interno di Almacube, l’incubatore di nuove esperienze imprenditoriali promossa dall’Alma Mater di Bologna e Confindustria Emilia. Attraverso l’impiego di Tac e risonanza magnetica sono state rilevate le caratteristiche del paziente per creare una protesi il più possibile compatibile e personalizzata, per poi riprodurla fedelmente con un 3D printer specializzato.