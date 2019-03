Realtà virtuale per l’educazione, a Bologna

I docenti dell'Istituto Aldini Valeriani Sirani a Bologna sono stati formati per riconoscere un arresto cardiaco, allertare i soccorsi e utilizzare i defibrillatori semiautomatici grazie a un corso tenuto mediante l’impiego della realtà virtuale. Catapultati in tre scenari ambientati in città, hanno potuto essere addestrati a muoversi nella maniera corretta in caso di emergenza, ripercorrendo i temi affrontati nel corso di formazione in aula.