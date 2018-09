Rebibbia, detenuta lancia i figli dalle scale: sospesa direttrice del carcere

Ieri luna donna tedesca di 30 anni, in carcere per reati legati alla droga, ha lanciato dalla tromba delle scale i suoi due figli, un maschio e una femmina. Quest’ultima è morta immediatamente in seguito all’impatto. Sono invece gravissime le condizioni del secondo bimbo. Per il momento è in corso l'accertamento della morte cerebrale.

"Le condizioni del bimbo sono purtroppo gravissime. Le ultime indagini necessarie per la valutazione del quadro clinico hanno confermato la condizione di coma areflessico con elettroencefalogramma isoelettrico. Prosegue supporto rianimatorio avanzato".

Per gli amministratori del carcere, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha deciso di sospendere la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile del carcere, oltre al vicecomandante del reparto di Polizia Penitenziaria.

"E una tragedia. Personalmente prego perché il bambino in ospedale possa essere salvato dai medici che stanno facendo di tutto. La magistratura sta già facendo gli accertamenti, posso soltanto dire, e non posso aggiungere nient'altro, che chiaramente il ministero ha già aperto un'inchiesta interna per verificare le responsabilità".