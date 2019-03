Reddito di cittadinanza, gli assegni potranno essere riscossi in modo ordinario alle Poste o in banca

Secondo quanto previsto da un emendamento del decretone, gli assegni previdenziali del reddito di cittadinanza potranno essere riscossi con le modalità ordinarie di erogazione della pensione e non necessariamente con la carta Rdc. Potranno dunque essere fatti i prelievi presso le Poste o in banca, in contanti o tramite accredito sul conto corrente postale o bancario, se inferiori a 1.000 euro. Le proposte di modifica depositate nelle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera recepiscono gli accordi con l'Anci e con le Regioni sui navigator aggiungono precisazioni sulla privacy ed estendono la possibilità di fare domanda per il reddito anche ai patronati.