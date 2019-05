Reddito di cittadinanza, in Campania oltre 172.000 richieste

I dati raccolti dall’Inps mostrano un totale di oltre un milione di domande per la richiesta del reddito di cittadinanza presentate entro il 30 aprile scorso. In testa alla classifica, la Campania con oltre 172.000 richieste a cui segue la Sicilia con 161.000 domande e infine Lazio, Lombardia e Puglia con circa 90.000 richieste mentre in fondo alla classifica si trovano il Trentino Alto Adige con 3.695 e Val d'Aosta con 1.333, un numero oltre 100 volte inferiore rispetto alla prima regione sul podio.