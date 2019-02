Reddito di cittadinanza, parte il servizio

Il governo inaugura il sito per il reddito di cittadinanza, la misura del M5s inserita nel decretone con quota 100 per andare in pensione: la misura prevede l’utilizzo di una normale Carta bancaria simile ad una ricaricabile, con i numeri in rilievo e il logo delle Poste, sul quale saranno accreditati i fondi del reddito. Per quanto riguarda il sito web invece (www.redditodicittadinanza.gov.it), verrà utilizzato per il primo mese al solo scopo informativo, mentre dal 6 marzo in poi diventerà il portale su cui richiedere telematicamente il reddito di cittadinanza, grazie anche ad uno sportello virtuale accompagnato da quelli di Poste e Caf.