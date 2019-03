Reddito di cittadinanza, il progetto prende il via

L’operazione Reddito di Cittadinanza prende il via sul sito ufficiale che permette la richiesta del sussidio, secondo il portale predisposto dal governo. Come preannunciato, è necessario il possesso del codice Spid, ovvero l’identità digitale per comunicare con la pubblica amministrazione. “Oggi manteniamo una promessa, lo Stato finalmente si occupa degli invisibili, di persone che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi politici. Da oggi 5 milioni di persone potranno potenzialmente accedere: E' una rivoluzione. Ci ho lavorato tanto”, dichiara il Vicepremier Luigi Di Maio, che prosegue: “Voglio assumere 6 mila persone a livello centrale come ministero e mandarle in tutte le regioni nei prossimi mesi per sopperire alle carenze dei centri per l'impiego mentre le regioni fanno i concorsi. Poi saranno assorbiti con concorso a livello regionale”.