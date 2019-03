Regioni al Viminale insieme a Matteo Salvini

Al Viminale, incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro degli Affari regionali Erika Stefani, i governatori di Lombardi e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, per discutere delle richieste delle regioni, le quali saranno inoltre riassunte in un documento di sintesi finale da consegnare al Vicepremier, al fine di analizzarlo insieme a Luigi di Maio ed Giuseppe Conte. Salvini inoltre dichiara: ”Prendiamo atto che stiamo vivendo un momento storico: lo dimostrano le altre Regioni che hanno avanzato richiesta di autonomia. Pensiamo a Liguria, Piemonte, Campania, Toscana, Umbria e Marche. È una richiesta di buona amministrazione e di spesa trasparente che si sta diffondendo in tutto il Paese".