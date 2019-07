Reperti bellici esplodono a Cortina, causando incendi

Un incendio si è sviluppato a circa 600 metri d'altitudine sopra Cortina d'Ampezzo, ed è stato segnalato grazie ad alcune persone che dal Col Rosà avevano visto alzarsi il fumo di un rogo. I vigili del fuoco hanno attivato l'eliambulanza del 118 intervenuta per il recupero di un'escursionista, verificando la presenza di una vasta zona in fiamme. “Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, con i volontari antincendi boschivi di Auronzo, con i tecnici dei Servizi Forestali e della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. E' una situazione delicata, perché le fiamme sono in un'area dove si trovano reperti bellici". Sono le parole dell'Assessore alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin.