Restauro della Casa Medici a Milano

Iniziano i lavori di restauro e di recupero dello storico palazzo del 400 recentemente utilizzato come sede del cinema Orchidea, a Milano. L’opera di recupero per il quale il Comune ha stanziato 1,3 milioni di euro, ha come obiettivo quello di restituire ai cittadini l’edificio storico chiamato “Casa Medici”. Il restauro ha avuto l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni architettonici, e prevede il recupero del chiostro e della facciata storica, oltre alla sala polifunzionale. I suoi 127 posti a sedere potranno essere utilizzati per spettacoli cinematografici o teatrali.