Rete di spaccio Spagna-Italia, arrestati due italiani

Arrestati due italiani a Varese, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in seguito all’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Altre tre persone invece, due italiani e un venezuelano, sono ricercati all'estero per lo stesso crimine. La droga, circa 700 kg di hashish e marijuana, è stata acquistata a Barcellona in Spagna e portata in Italia in pacchi muniti di gps, per poi essere rivenduta sulle piazze delle province di Como, Varese, Milano, Monza Brianza, Bologna e Vicenza, attraverso una rete di spacciatori minori.