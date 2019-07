Riapre al traffico aereo la pista principale dell’aeroporto di Venezia

Riaperta al traffico la pista principale dell'aeroporto di Venezia chiusa per circa tre mesi a causa dei lavori di riqualifica dell’intera stazione. Oggi infatti è atterrato il primo volo sulla nuova pista principale senza alcuna interruzione della normale attività dello scalo. Il costo delle operazioni è stato di circa 80 milioni di euro, e la presenza di maestranze per circa 350 persone al giorno. In totale infatti sono stati posati oltre 300 chilometri di nuovi cavi e 144.450 tonnellate di asfalto sono state impiegate nel corso del restauro.