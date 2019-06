Riattivata la linea A della metro di Roma

La fermata metro Repubblica della linea A della metropolitana di Roma chiusa da 246 giorni, è stata riaperta oggi in seguito al 23 ottobre scorso, quando un gruppo di tifosi del Cska di Mosca giunti a Roma per la partita di Champions della loro squadra, sono rimasti coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile. Conclusi tutti i collaudi con esito positivo sulle scale mobili oggetto di manutenzione, mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi pubblica un post su twitter nel quale si scusa “per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione”.