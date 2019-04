Si ribalta sul trattore e perde la vita, nel Veronese

Un uomo di 30 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in seguito al ribaltamento del trattore su cui si trovava, a Sant'Anna d'Alfaedo nel Veronese. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla se non costatare la morte dell’uomo, e i Carabinieri e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera che stanno cercando di chiarire le dinamiche e le cause che hanno portato il mezzo agricolo a girarsi su se stesso facendo morire l’agricoltore.