Ricattata con foto intime, 13enne tenta il suicidio a Lodi

Una ragazzina di 13 anni, ricattata da un ragazzo in possesso di alcune foto intime della giovane, ha meditato di suicidarsi a scuola a Lodi. Prima di farlo ha lasciato un biglietto ad un’insegnante, decisivo per permettere di salvarla in tempo. Sul posto è poi arrivata anche la Polizia, che ha scoperto come da tempo il ragazzo stesse ricattando la ragazza, avendo però già fatto circolare le foto tra gli amici. Il responsabile di 15 anni è stato denunciato per estorsione e diffusione di materiale pedo-pornografico.