Ricercato in tutta Italia rintracciato nel Reggiano

Un nigeriano di 30 anni ricercato in tutta Italia per una violenza sessuale commessa a Roma nel 2018, è stato arrestato dai carabinieri di Albinea in provincia di Reggio Emilia dopo la segnalazione, da parte di alcuni cittadini, della presenza di un uomo sospetto che girovagava per i campi. I carabinieri hanno quindi fermato e sottoposto l’uomo a controlli, riconoscendolo ed arrestandolo. Il nigeriano era stato arrestato a Roma per il reato di violenza sessuale per poi essere scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, violando più volte l’obbligo.