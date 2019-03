Richiesto ergastolo per “Igor il russo”, a Bologna

Il pm Marco Forte ha richiesto il massimo della pena per Norbert Feher alias “Igor il russo”, detenuto in Spagna e imputato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, avvenuti l'1 e l'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. Per la prima volta in aula anche Maria Sirica, vedova del barista Fabbri, e i figli della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, Francesca ed Emanuele. L’avvocato Alberto Bova inoltre, in rappresentanza della Provincia di Ferrara, ha chiesto un risarcimento del danno di 50.000 euro.