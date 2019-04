Richiesto ergastolo per i presunti responsabili dell’omicidio di Andrea La Rosa

Richieste dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e dal pm Maura Ripamonti, due condanne all'ergastolo per Raffaele Rullo e la madre Antonietta Biancaniello, accusati per l’omicidio dell'ex calciatore del Brugherio calcio, Andrea La Rosa, il quale ha perso la vita il 14 novembre 2017 ed è stato ritrovato senza vita un mese dopo, in un fusto di benzina nel bagagliaio dell'auto della donna. I due imputati sono anche ritenuti responsabili del tentato omicidio della moglie di Raffaele Rullo.