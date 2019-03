Ricostruzione edifici scolastici, stanziati 28 milioni

Sono stati stanziati circa 28 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, in Emilia Romagna. Le risorse provengono dal fondo di protezione civile per il miglioramento sismico ottenuto sulle opere risparmiate nel 2016. Negli ultimi tre anni sono quindi 460 i milioni investiti in questo settore, come dichiara il presidente Stefano Bonaccini, che commenta: "Uno sforzo straordinario per quantità e qualità”.