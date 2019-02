Ricoverato d’urgenza Umberto Bossi

Umberto Bossi, fondatore del partito Lega Nord, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Varese per un malore accusato in casa: dopo aver perso i sensi, si sarebbe accasciato al suolo battendo violentemente la testa. A dare l’allarme ai soccorsi, i familiari della vittima, con lui al momento del malore. Già colpito da un ictus nel 2004, il “Senatur” è stato costretto a rimanere in ospedale per molto tempo, ma la sua salute era migliorata negli ultimi tempi.