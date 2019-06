Rifiuta la chemio, accusati i genitori di Valeria Sanzani

La procuratrice aggiunta di Padova Valeria Sanzari, ha richiesto due anni di pena per Lino e Rita Bottaro, i genitori della giovane 18enne di Bagnoli di Sopra morta nell'agosto del 2016 in seguito al rifiuto della chemioterapia nel 2016, suggerita per la sua grave condizione causata dalla leucemia. I genitori dell’allora minorenne, sono accusati di omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento.