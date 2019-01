Rifiutata la richiesta di revoca di affidamento per Corona

Nessuna sospensione di affidamento terapeutico definitivo per Fabrizio Corona, secondo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha respinto la richiesta della Procura generale di affidamento provvisorio. I giudici hanno infatti bocciato la richiesta accogliendo le tesi del legale di Corona e confermando che Corona può rimanere in affidamento definitivo come deciso a fine novembre scorso.