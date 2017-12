Il Lazio chiede all'Emilia di smaltire parte dei loro rifiuti nel periodo festivo

La Regiobe Lazio chiede all'Emilia Romagna di smaltire parte dei loro rifiuti nel periodo festivo. Parte di questi proverrebbero anche dalla città di Roma.

Stando a quanto pubblicato dall'ansa, ad annunciarlo è sto il presidente Stefano Bonaccini, che avrebbe affermato: "Ci è arrivata ieri - ha detto - e l'assessore all'ambiente Gazzolo la sta valutando. Credo ci sia la Capitale, in particolare, in grossa difficoltà visto le feste e ci chiedono se siamo disponibili a smaltire una parte di rifiuti in eccedenza su Roma. Valuteremo". In passato questa cosa era già successa per altre regioni, per Liguria e Puglia: "Mediamente siamo sensibili quando le quantità sono poche e per poche settimane a prenderle in valutazione".