Rifiuti misti illegali, nei guai un’azienda del Bergamasco

Sequestrati dai finanzieri di Treviglio nel Bergamasco, oltre 27 tonnellate di rifiuti illegali di vario genere. Dopo aver seguito l’autoarticolato, i militari hanno deciso di fermarlo e ispezionarne l'interno trovando rifiuti eterogenei maleodoranti tra cui plastica, gomma, legno, cartongesso, ferro e altro materiale mescolato, compresso in balle. Inoltre l’impresa per conto della quale veniva effettuato il trasporto non risulta nemmeno titolare dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, obbligatorio per poter trasportare rifiuti di quel genere.