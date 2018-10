Riforma sulla legittima difesa, assolto tabaccaio a Lodi

Aveva ucciso con un fucile un romeno che si era introdotto nel suo locale insieme a dei complici al fine di rubare, il 10 marzo 2017: Mario Cattaneo, dopo mesi dall’accaduto, avrebbe ricevuto l’assoluzione in seguito a una riforma della legge sulla legittima difesa.

"Ho già ricevuto due telefonate da due politici che mi hanno comunicato la notizia che attendevo da mesi. Non mi sembra vero e ora non riesco quasi nemmeno a parlare. Io non ho mai avuto l'intenzione di ammazzare nessuno e nonostante questo, dopo quello che è accaduto, mi sono ritrovato alla sbarra, accusato di eccesso colposo di legittima difesa".

"Io non ho mai ammazzato per scelta nemmeno le mosche, è stato veramente un tragico incidente. Non c'è giorno che non pensi al ragazzo che è rimasto ucciso ma io veramente non avevo nemmeno l'intenzione di ferirlo. So di avere la coscienza assolutamente tranquilla” conclude Cattaneo, commosso.