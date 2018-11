Rimborso per l’oste accusato di omicidio

"Regione Lombardia rimborserà 30mila euro per le spese legali" di Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano in provincia di Lodi, il quale la sera del 9 marzo 2017 avrebbe ucciso un romeno introdottosi che con tre complici nel suo locale. Il rimborso è previsto per "lui come per tutti i lombardi che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa”, spiega Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. "Per noi è fondamentale stare vicini, anche economicamente, ai nostri cittadini che hanno difeso i propri cari, se stessi e le proprie case o attività commerciali. Per noi la difesa è sempre legittima”.