Rimini sanziona i no-vax, minacce di morte al sindaco

Il Comune di Rimini ha emanato nelle scorse settimane un’ordinanza che prevede una sanzione per i genitori continueranno a portare all'asilo i propri figli non ancora vaccinati. A causa di questa decisione, sono state rivolte anche delle minacce al sindaco della città Andrea Gnassi, il quale ha subito pesanti critiche sulla sua pagina Facebook. Sul caso, il primo cittadino commenta: "non sono naturalmente mancati i messaggi offensivi dei no-vax , in numero proporzionale alle vaccinazioni (90 per cento i favorevoli e un 10 per centro contro), con i consueti metodi: mail bombing, minacce di ogni tipo da quelle personali a quelle stranote tipo 'non verremo più a Rimini'. Poi ce n'è stata anche una che mi ha augurato la morte, ma su questa ho già interessato i miei legali. Soliti metodi, che non ci fermeranno".