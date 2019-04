Rissa con il nuovo fidanzato dell’ex, perde la vita un 46enne

Un 46enne ha perso la vita nel corso di una lite in strada a San Mauro Mare, nel Cesenate: lo scontro è nato in seguito ad una discussione molto accesa con il nuovo compagno della ex fidanzata, un 44enne che al momento è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per le lesioni subite nella colluttazione ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale dai Carabinieri. A chiamare i soccorsi è stata la donna, che ha assistito alla scena.