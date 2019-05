Rissa tra ragazzi fuori da una discoteca, a Milano

Cinque ragazzi sono rimasti feriti in una rissa scoppiata in via Valtellina, nei pressi della discoteca Alcatraz di Milano. Si tratta di giovani dell’età tra i 19 e i 23 anni, tutti italiani. Il più grave ha riportato 4 ferite da arma da taglio alla schiena, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Secondo le prime ricostruzioni, la lite è nata fuori dalla discoteca a locale chiuso. Due gruppi di ragazzi si sarebbero infatti messi a litigare passando poco dopo alle mani, coinvolgendo anche altri ragazzi rimasti li a guardare lo scontro.