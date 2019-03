Risse tra tifosi del 26 dicembre, scarcerati due ultrà

Nuovi sviluppi sugli scontri tra tifosi del 26 dicembre scorso tra Inter e Napoli, nel quale perse la vita Daniele Belardelli. Secondo il Gup Carlo Ottone De Marchi, “le indagini espletate non appaiono sufficientemente dettagliate e approfondite, anche a causa della scarsa collaborazione degli imputati, per affermare che gli scontri fossero stati deliberati tra gli altri proprio da Marco Piovella e Nino Ciccarelli, due dei 6 ultrà arrestati finora e capi curva interisti”. Scarcerati gli imputati nei giorni scorsi al termine del processo con al centro l'accusa di rissa aggravata, mentre per Ciccarelli sono stati disposti gli arresti domiciliari.