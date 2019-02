Risse tra tifosi a Roma

Roma, maxi rissa nel rione Monti dove tre persone sono state soccorse e portate in ospedale con ferite d’arma da taglio: si tratta di due tifosi del Siviglia e un americano. Le ipotesi non escludono nessun tipo di causa, tra cui quello di una rissa tra tifosi. Imminente infatti la partita allo stadio Olimpico tra Lazio e Siviglia, in Europa League.