Ritrovata la bici di Fausto Coppi

Ritrovata non molto lontano dal luogo del furto, la bicicletta appartenuta al campione Fausto Coppi, rubata qualche giorno fa da un evento in preparazione del prossimo giro d’Italia. Il cimelio, sottratto a Santa Maria di Sala a Venezia, era stato realizzato nel 1948 per la Parigi-Roubaix, ed appartiene ad un collezionista privato. Approfittando dell’ultimo giorno dell’esposizione, i ladri hanno trafugato il mezzo, per poi abbandonarlo al buio appoggiata ad un palo, nei pressi della villa.