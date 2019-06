Ritrovato il cadavere del pescatore disperso

Ritrovato il corpo del pescatore di 34 anni di Chioggia disperso al largo di Pellestrina dopo essere caduto in acqua dal peschereccio su cui si trovava. Per il recupero nell'area di ricerca sono intervenute motovedette e anche un elicottero della Guardia di Finanza, per una ulteriore attività di perlustrazione. A ritrovarlo è stato parte dell'equipaggio di uno dei pescherecci messi a disposizione della Guardia Costiera di Venezia per supportare le operazioni di ricerca, che l’ha individuato a circa 2 miglia dal punto in cui era stato comunicato l'ultimo avvistamento.