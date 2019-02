Ritrovato morto studente universitario a Bologna

E’ stato ritrovato il corpo senza vita di un giovane italiano di 28 anni, in una delle stanze di una abitazione in zona universitaria a Bologna, da parte degli altri inquilini dell'appartamento, in via Zamboni. Secondo le prime indiscrezioni sul caso, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, ma sono comunque in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause della morte. Al momento, sono aperte tutte le piste, tra cui quella di una possibile overdose.