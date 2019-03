Rivista la stima del Pil del governo, il nuovo dato indica il rallentamento dell’economia

L'economia italiana nel 2018 è cresciuta dello 0,9%, in rallentamento rispetto al +1,6% del 2017 secondo i dati dell'Istat che ha rivisto la stima preliminare di un aumento del Pil pari all'1%. Il nuovo dato è minore rispetto alle previsioni del governo che indicavano per il 2018 una crescita dell'economia dell'1%. Intanto, il debito pubblico italiano sale al 132,1% del Pil nel 2018, al livello più alto mai raggiunto. Il debito delle pubbliche amministrazioni infatti è aumentato in assoluto di 53,2 miliardi salendo a 2.316,7 miliardi.