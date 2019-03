Rogo in un condominio abitato da disabili, a Bologna

Incendio in un appartamento abitato da disabili mentali, al quarto piano di un condominio nella periferia di Bologna. Coinvolte 7 persone, soccorse poi dai soccorsi del 118 che li hanno accompagnati all’Ospedale Maggiore. A trarli in salvo, sono stati i militari entrati nell’appartamento, che hanno trovato alcuni pazienti spaventati e hanno poi fatto uscire tutti gli altri dall’edificio, per permettere ai vigili del fuoco di estinguere le fiamme.