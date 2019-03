Rogo in un Tmb di Roma, coinvolta una parte di capannone contenente rifiuti

Incendio a Rocca Cencia nella periferia di Roma, dove all’interno del Tmb. Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco, che comunque rimarranno all’interno dello stabile per effettuare delle verifiche strutturali e chiarire anche le cause dell’episodio insieme alla Polizia scientifica. Secondo quanto appreso, le fiamme hanno coinvolto una parte circoscritta di un capannone di circa duemila metri quadrati, messa sotto sequestro. Aperta dalla procura di Roma anche un fascicolo di indagine per incendio colposo.