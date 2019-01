Rogo nel Trevigiano in un’ex concessionaria

Spento dai vigili del fuoco l'incendio divampato a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, dove in un primo momento si sarebbe considerata l’ipotesi che a bruciare fosse un magazzino di pneumatici, mentre in realtà ad andare in fiamme sarebbe stato il locale confinante di una ex concessionaria, con all’interno una decina di automobili completamente distrutte. Sarebbero ora in corso le operazioni per capire le cause che avrebbero innescato il rogo.