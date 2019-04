Rom trasferiti in un centro accoglienza, scatta la rabbia dei residenti

Aperto un fascicolo da parte della Procura di Roma, sul caso degli scontri avvenuti nella zona di Torre Maura dove circa 200 residenti, supportati anche da militanti di Casapound, sono scesi in strada per manifestare contro il trasferimento di alcuni rom in un centro di accoglienza. I reati ipotizzati sono di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale. Il malcontento iniziato nel pomeriggio è infatti cresciuto nelle ore successive fino a radunare 300 persone che hanno dato sfogo alla loro rabbia, distruggendo e dando fuoco a oggetti in strada.